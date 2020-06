Ako si zaplatiť predvolebnú kampaň z peňazí mestskej firmy

Trhovisko Miletičova je kultovým miestom Bratislavy. Zároveň je z hľadiska príjmov kľúčovým strediskom Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb (RP VPS).

Aj keď na trhovisko Miletičova chodíme veľmi radi, zároveň si vždy povzdychneme, že by si konečne zaslúžilo rekonštrukciu. Tejto téme sme sa venovali od začiatku nášho pôsobenia v predstavenstve RP VPS.

Územie raz zrejme rozsekne električková trať. Napriek tomu si zaslúži aby sa jeho návštevníci cítili čo najlepšie a aby predajcovia mohli fungovať v slušných podmienkach. Dôležitosť trhoviska si uvedomuje Mestská časť Ružinov rovnako ako Hlavné mesto Bratislava. Napriek obojstrannému záujmu sa zatiaľ veľa vecí nepohlo. Prvou našou aktivitou vo vedení podniku bola snaha odstrániť bilbordy z plotu trhoviska. O tom ako sa nám to (ne)poradilo napísal vo svojom blogu predseda dozornej rady RP VPS Kamil Bodnár.

V decembri 2019 mi volal kolega z predstavenstva Michal Vicáň a informoval ma o tom, že na druhý deň idú zástupcovia RP VPS preberať na Fakultu architektúry STU (FA STU) návrhy študentov na redizajn trhoviska Miletičova. Odhliadnuc od toho, že sa takéto podujatia zrejme neorganizujú zo dňa na deň, ma ako člena predstavenstva prekvapilo kto takýto projekt v mene RP VPS zadal. Keďže mi však kolega dávnejšie spomínal, že Mestská časť s FA STU pravidelne spolupracuje predpokladal som, že ide o súčasť tejto spolupráce.

Že to nie je celkom tak som pochopil keď sa zrazu v centrálnom registri zmlúv objavila zmluva o spolupráci medzi RP VPS a FA STU na sumu 950 EUR. Zmluva bola podpísaná 1.10.2019, ale zverejnená bola až 18.12.2019. Teda deň pred odovzdaním projektov. O zmluve som ako člen predstavenstva vôbec netušil. O tejto skutočnosti som informoval aj kolegu Vicáňa verejne cez sociálne siete, kde tvrdil, že zmluva bola riadne schválená. Predstavu si urobte sami.

Celá táto fraška vyvrcholila na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 4.2.2020, v rámci ktorého prebehla výstava prác študentov pričom projekt bol prezentovaný ako projekt RP VPS. Ja osobne som prezentované práce k dispozícii doteraz nedostal okrem možnosti nahliadnuť do nich počas zasadnutia predstavenstva. Na zastupiteľstve sa zároveň ukázalo kto má skutočný záujem zaoberať sa stavom trhoviska. V rámci rozpočtu poslankyne za Team Vallo, L. Štasselová a K. Šimončičová, vyčlenili zo svojich poslaneckých priorít 15.000 EUR na vysadenie zelene namiesto bilbordov na plote trhoviska. Zároveň poslanci rovnakého klubu schválili 50.000 EUR na prípravu zadania na, tentoraz skutočnú, architektonickú súťaž so zapojením odbornej verejnosti, samotnú súťaž a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a revitalizácie trhoviska Miletičova.

Následne náš kolega z predstavenstva začal výstupy projektu zverejňovať na svojich sociálnych sieťach. Nielen na poslaneckej, ale aj na súkromnej facebookovej, dokonca aj na súkromnej webovej stránke. A keďže som sa stále pýtal na to kto projekt schválil, kto a aké pripravil pre študentov zadanie, zrejme sa ukázalo potrebné predvedčiť verejnosť, že bol projekt naozaj realizovaný s vedomím predstavenstva. Kolega Vicáň, ako overovateľ decembrovej zápisnice z predstavenstva, o ktorej som písal vo svojom prvom blogu, pozmenil text tak aby to vyzeralo, že predstavenstvo tento projekt naozaj schválilo. Pritom sme o tejto veci na rokovaní takmer nehovorili.

Pracovníci RP VPS pomáhajú v kampani Sme rodina na trhovisku Miletičova. Faktúru k týmto činnostiam som nenašiel.

Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2020 - pôvodná verzia tak ako ju zapísala zapisovateľka: "Študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhotovili návrhy redizajnu trhoviska Miletičova, ktoré by sa v budúcnosti mohli brať do úvahy. Slovenská technická univerzita by bola otvorená spolupráci."

Text po overení Michalom Vicáňom: "RPV-PS, a.s v zastúpení členov predstavenstva Mgr. Michala Vicáňa a Ing. Alexandry Pagáčovej zabezpečili uzatvorenie zmluvy o spoluprácu s Fakultou Architektúry STU v Bratislave, vo veci návrhov vypracovania ideových štúdií v projekte redizajnu trhoviska MILETIČOVA, ktoré by sa v budúcnosti mohli brať do úvahy pri tvorbe zadania prípadnej architektonickej súťaže."

Finálna verzia zápisnice je verejne dostupná a podpísal som ju s výhradami k tomuto bodu. Ak ma totiž niekto zastupuje mal by som mu k tomu dať mandát.

Všetko však začalo do seba zapadať v okamihu kedy Michal Vicáň ohlásil kandidatúru do ostatných parlamentných volieb. Jeho kampaň spočívala v neustálom upozorňovaní na spomínaný projekt, ktorý postupne zverejňoval v online priestore. Iba podotýkam, že výstupy z projektu nemám do dnešného dňa, napriek mojim opakovaným žiadostiam, k dispozícii.

Kolega sa do parlamentu nedostal, RP VPS je o tisícku ľahšia a návrhy zapadajú prachom niekde na úrade. Po tejto skúsenosti som navrhol zmeniť stanovy predstavenstva tak, aby všetky zmluvy podpisovali aspoň traja členovia. Opäť neúspešne. Veď čo ak sa zas vyskytne nejaký projekt, na ktorom sa dá uloviť zopár hlasov a ja nebudem súhlasiť?