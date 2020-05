Jarné a jesenné upratovanie v Ružinove

Každé mesto alebo obec na Slovensku je povinné zabezpečiť pre svojich obyvateľov 2x do roka zber tzv. objemných odpadov. Tieto zbery sú však často zneužívané na masové zbavovanie sa všetkého čo sa nájde v pivnici alebo na balkóne.

Povinnosť realizovať tieto zbery vyplýva samosprávam zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa § 81 ods. 7 písm. g) tohto zákona je obec povinná: „ zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov , drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia;...“.

Čo je to objemný odpad?

Objemný odpad je podľa zákona o odpadoch odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Nepatria sem: bioodpad zo záhrad - tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

V Ružinove sa tieto zbery realizujú v podobe jarného a jesenného upratovania prostredníctvom RP-VPS. V priebehu jedného jarného a jedného jesenného mesiaca sú v rôznych častiach mestskej časti pristavené veľkokapacitné kontajnery.

Tieto zbery na území mestskej časti reguluje VZN č. 6 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Do VZN sa mi, ešte ako občanovi Ružinova, podarilo vložiť ustanovenie § 5 ods. 16, podľa ktorého je: „v období zabezpečovania zberu objemného odpadu mestskou časťou je zakázané:

a) ukladať do pristavených veľkokapacitných kontajnerov elektroodpad, použité batérie, akumulátory, pneumatiky, nebezpečný odpad a odpad, ktorý je možné materiálovo zhodnotiť - sklo, plasty, papier a kovové obaly,

b) vyberať odpad z veľkokapacitných kontajnerov a ukladať alebo skladovať odpad v okolí veľkokapacitných kontajnerov.“

Ako to vyzerá v skutočnosti?

Realita je taká, že zbery sa stali eldorádom pre obyvateľov, ktorí sa zbavujú úplne všetkého čo doma nájdu. Pneumatiky, elektroodpad, autobatérie, bioodpad. A zároveň eldorádom pre nelegálnych zberačov, ktorí tieto kontajnery okupujú a odpad z nich vyberajú. Po skončení zberov je často potrebné lokalitu vyčistiť od odpadu, ktorý títo zberači na mieste nechali.

Väčšina zberačov pochádza z okresu Dunajská Streda a tento odpad končí v okolí neslávne známych Zlatých Klasov. O tomto mieste vznikla v roku 2013 aj skvelá fotoreportáž s názvom "Obrázky z rozvojovej krajiny? Nie, takto vyzerá skládka pri Bratislave." Odpad sa nám v plynnom skupenstve o pár rokov do Bratislavy vrátil.

Aké opatrenia sme prijali?

Jesenný zber v roku 2019 sme sa pokúsili prvý krát urobiť inak. Spojením RP-VPS, miestneho úradu, mestskej aj štátnej polície sme:

- rozšírili komunikáciu smerom k občanom, ktorý dostali viac informácií o tom čo do kontajnerov patrí a čo nie, aké je znenie platného VZN a ako nakladať s opadom, ktorý do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí,

- zriadili hliadky, ktoré priamo v teréne usmerňovali obyvateľov a zabraňovali konfliktom so zberačmi,

- spolupracovali s mestskou políciou, ktorá pravidelne stanovištia obchádzala a kontrolovala dodržiavanie VZN alebo riešila vzniknuté konflikty so zberačmi.

Jarné upratovanie v roku 2020 bolo zatiaľ kvôli koronavírusu odložené, ale v nastavenom trende budeme pokračovať a snáď sa čoskoro dočkáme zberov na úrovni kultúry 21. storočia.

A čo robiť s odpadom, ktorý do kontajnerov nepatrí?

Čo s odpadom, ktorý sa v rámci zberu objemného odpadu nezbiera? Pre tieto odpady sú zvyčajne vytvorené iné zberové kapacity, častokrát financované cez recyklačné poplatky, ktoré ako spotrebitelia platíme v cene výrobku.

Pneumatiky je možné bez problémov odovzdať v každej predajni pneumatík a v každom pneuservise. Tieto subjekty sú povinné odoberať ich bez nároku na odmenu a rovnako bez viazania na ďalší nákup. Pneumatiky sú následne recyklované. Priamo v Ružinove a jeho blízkom okolí je množstvo zberných miest.

Elektroodpad sa rovnako zbiera v každej predajni elektra. V minulosti bolo odovzdanie viazané na nákup nového výrobku. To však už neplatí a dnes môžete odovzdať nefunkčné alebo vyradené zariadenie v ktorejkoľvek predajni. Mestská časť Ružinov organizuje pravidelné zbery elektroodpadu z domácností. Stačí počkať na výzvu a odpad vyložiť v dohodnutom čase pred vchod alebo dom. Takisto skončí v recyklačnom závode. Niektoré elektroodpady patria medzi nebezpečný odpad (napr. chladničky, žiarivky). Ich odovzdanie inej osobe je hazardom so zdravím aj so životným prostredím.

Malé baterky majú takisto svoje zberné miesta. Malé tužkové batérie musí odobrať každá predajňa, ktorá ich predáva. Od novinového stánku po predajňu potravín. Zberných krabičiek na malé baterky je množstvo – nájdete ich vo všetkých obchodných reťazcoch, na benzínových pumpách, v hobby marketoch, športových obchodoch alebo v hračkárstvach. Nádoba na zber malých bateriek a menšieho elektroodpadu je aj vo vstupnej hale Miestneho úradu Ružinov.

Autobatérie môžete odovzdať v každej predajni autobatérií, čiže v predajniach s náhradnými dielmi, v autoservisoch na niektorých čerpacích staniciach. Odber takisto nie je viazaný na nákup novej batérie.

Použitý kuchynský olej zbiera spoločnosť Slovnaft na čerpacích staniciach po celom Slovensku. Olej stačí zbierať do čistej PET fľaše a odovzdať obsluhe na pumpe. Zákazníkom sa dokonca za každé deci oleja pripíšu bonusové body.

Ostatné objemné odpady je možné odviezť do zberného dvora OLO na Ivánskej ceste v rámci otváracích hodín príp. do zberných dvorov jednotlivých mestských častí. Treba si však vždy pozrieť, ktoré odpady daná mestská časť zbiera.