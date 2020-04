Prečo píšem blog o RP-VPS?

Po posledných komunálnych voľbách ma oslovili členovia poslaneckého klubu Team Vallo pre Ružinov s ponukou podieľať sa na fungovaní Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb v pozícii člena predstavenstva.

Ako aktívny obyvateľ Prievozu a človek, ktorý celý svoj profesionálny život pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva som sledoval aktivity tohto podniku a jarné a jesenné zbery v Prievoze som pravidelne kritizoval. Stál som teda pred rozhodnutím, či budem ďalej iba nadávať a písať nespokojné statusy na sociálne siete, alebo využijem príležitosť a skúsim niečo zmeniť.

Členom predstavenstva RP-VPS som sa stal 5.7.2019 spoločne s druhým nominantom klubu Team Vallo pre Ružinov Tomášom Egrym, ktorého neskôr nahradil Peter Rampala. Kto je kto v predstavenstve podniku popísal už predseda dozornej rady RP-VPS Kamil Bodnár vo svojom blogu s názvom Bude Miletička konečne bez vizuálneho smogu?.

Kto je proti transparentnosti

RP-VPS je podnik, ktorého 100% vlastníkom je mestská časť Ružinov. Vykonáva verejno-prospešné činnosti a nakladá s peniazmi daňových poplatníkov. Hneď na prvom zasadnutí predstavenstva som preto navrhol, aby boli zápisnice z rokovaní verejne dostupné na webovej stránke RP-VPS. Považujem to za absolútny základ otvorenej komunikácie mestskej firmy smerom k verejnosti. Na moje prekvapenie proti tomuto návrhu vystúpil jediný poslanec miestneho zastupiteľstva v predstavenstve Michal Vicáň. Argumenty, že najskôr sa musíme dohodnúť na spôsobe vedenia rokovaní, nájsť formu ako viesť zápisnice a pod. som nakoniec akceptoval a za pár dní som vypracoval štatút predstavenstva, formu spracovania zápisníc a ďalšie dokumenty. Okrem T. Egryho, do dnešného dňa na tieto návrhy nikto nereagoval a nehlasovalo sa o nich. Považujem za prejav elementárnej slušnosti vyjadriť sa k niekoľkodňovej práci kolegu, ale prekusol som to a povedal som si, že sa snáď oťukáme a pôjde to ľahšie. Nádej mi dala aj skutočnosť, že sme zápisnice z rokovaní predstavenstva začali postupne zverejňovať.

To však netrvalo dlho. Zápisnice za mesiace september, október a november 2019 sa na webovej stránke podniku neobjavili. Nepodpísal ich totiž M. Vicáň. Keby som tu zverejnil všetky výzvy, ktoré som mu adresoval iba ja osobne, blog by mi zrušili kvôli dĺžke. Nakoniec nás na túto skutočnosť musela upozorniť dozorná rada. Až potom zápisnice podpísal a mohli byť zverejnené.

Vyvrcholenie frašky so zápisnicami sme však dosiahli na decembrovom zasadnutí. Uznesenia decembrového predstavenstva písal M. Vicáň priamo do počítača s tým, že si ich okamžite prepošleme a posunieme ďalej zodpovedným pracovníkom. Ani v ten večer, ani najbližší mesiac sme ich však nedostali. Tak ako ich nedostali ani zodpovední pracovníci RP-VPS, ktorých sa závery z predstavenstva dotýkajú či už vo forme strategických alebo operatívnych úloh. Hneď ten decembrový večer som preto kolegom písal aby nám závery boli preposlané. Bez odpovede. V januári som pochopil prečo. Viaceré časti zápisnice boli prepracované, záhadne pribudli závery, o ktorých sa nehlasovalo (dokonca ani nediskutovalo) a samozrejme zápisnica bola už vopred podpísaná spomínaným poslancom. Ale to je téma na ďalší samostatný blog.

Návrh na zvýšenie transparentnosti

Obrovským krokom vpred bolo schválenie návrhu na zvýšenie transparentnosti MČ Ružinov, v ktorom sa objavila aj povinnosť zverejňovať zápisnice z rokovaní orgánov podnikov mestskej časti do 5 dní od rokovania. Za tento návrh hlasoval aj náš kolega poslanec z predstavenstva a neskôr sa premietol aj do stanov podniku. Tešil som sa však zbytočne. Zápisnica z februárového zasadnutia (uskutočnilo sa 26.2.2020) bola zverejnená až 27.3.2020. Prečo? M. Vicáň ju nedokázal viac ako 20 dní podpísať napriek tomu, že som ho na porušovanie stanov upozorňoval opakovane nielen ja, ale aj zamestnanci RP-VPS.

A prečo som sa teda rozhodol písať blog o predstavenstve RP-VPS?

Som presvedčený, že občania Ružinova, ktorý činnosť podniku financujú majú právo na informácie o tom kto, ako a s akými motiváciami v predstavenstve rozhoduje. Majú právo na aktuálne informácie a nie niekoľko mesiacov staré zápisnice. Na tomto mieste budem informovať najmä o zasadnutiach predstavenstva vždy do 5 dní po ich konaní, pretože neverím, že po mojej polročnej skúsenosti sa dočkám ich riadneho zverejňovania.